تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الكويت د.محمد بن سبت، أقام مكتب الابتكار والتعاون الخارجي بكلية العلوم معرض المواهب والابتكار الثاني في بهو كلية العلوم المبنى الجنوبي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وأفادت رئيس مكتب الابتكار والتعاون الخارجي د.انتصار المضاحكة بأن المعرض يعد عرسا إبداعيا جمعنا فيه الطالب مع الكوادر الأخرى بالكلية تحت مظلة واحدة تجسدت فيه وحدة النسيج الاجتماعي بالكلية، موضحة أن المعرض اشتمل على أربعة محاور رئيسية وهي: الابتكار العلمي والتجاري والفني والأدبي، وأضافت انه شارك بالمعرض عدد من الطلبة ومنتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساندة والفنيين والإداريين.



وأشارت د.المضاحكة إلى أن المعرض يهدف إلى التعرف على إبداعات المشاركين لدعمها وتنميتها وتطويرها وعمل تشبيك بينها للمزيد من التطوير والحداثة والرقمنة العلمية، كما يهدف إلى اكتساب المشاركين الخبرات الفنية والعلمية والتي يمكن جعلها أكثر حداثة وتنموية لتحقق الأهداف التنموية العالمية 2030 والأهداف المحلية 2035 لكويت جديدة، مؤكدة أن المعرض يعد خطوة من أجل الوصول إلى مشاريع الشباب الواعدة وريادة الأعمال التي تتحلى بالمهارات والحرف الفنية والعلمية والتي تساند التحصيل العلمي، كما أنها تزود الطلبة بالخبرات والممارسات الحياتية المساندة للتخصص العلمي وتحقق لهم الشراكات المجتمعية المسؤولة المناسبة لإبداعاتهم ومهاراتهم وحرفهم.



وبينت أن المعرض شهد حضورا كثيفا وأبدى المشاركون وزوار المعرض إشادتهم بالمعرض وأعربوا عن رغبتهم بالمزيد من فعاليات وأنشطة تنمي الإبداع والابتكار.



وتقدمت د.المضاحكة بالشكر إلى المشاركين بالمعرض على مبادرتهم الإيجابية لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم والتي أبهرت الحضور، كما تقدمت بالشكر كذلك إلى القائمين على عمادة وإدارة الكلية والقطاعات المختلفة فيها وأعضاء لجنة الابتكار وجميع من ساهم بالمشاركة أو الحضور لدعم وإنجاح المعرض.