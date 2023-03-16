

بيروت ـ أحمد عز الدين



اطلعت اللجنة النيابية الفرعية للنفط والغاز من مسؤول العمليات في شركة «توتال» على سير عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز قرب الحدود الجنوبية في البلوك رقم 9، مؤكدا ان العملية ستكون سريعة اكثر من سابقاتها مع جهوزية المنصة البحرية.



وكانت اللجنة عقدت جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب اديب عبدالمسيح وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض.



وقال النائب عبدالمسيح بعد الجلسة «اطلعنا من مسؤول العمليات في شركة «توتال» على سير عمليات الاستكشاف في البلوك رقم 9 وجهوزية المنصة البحرية المزمع ان تأتي في آخر السنة، بين شهري 9 و12. بالنسبة لهم هذه العملية ستكون سريعة اكثر من سابقاتها عن الاكتشاف الذي تم في البلوك رقم 4 حيث لم يكن هناك غاز، لكنهم يتوقعون نتيجة قربها من الحدود البحرية مع مياه فلسطين المحتلة ان يجدوا الغاز فيها ويتم التنقيب».



واضاف «حضر هذا الاجتماع ممثلون عن الهيئة العليا للبترول وعن وزارة البيئة وعن الجيش اللبناني وتحديدا القوات البحرية والجوية، وعدد من النواب ومسؤول العمليات في شبكة «توتال» والمستشار القانوني للشركة. وعملية الاستكشاف تتم بشكل ايجابي وسريع وجيد والامور جيدة، ولكن من ناحية جهوزية الدولة اللبنانية هناك عراقيل، احببنا ان نضيء عليها في الاجتماع، وهي جهوزية الجيش اللبناني والوزارات وكوادرها وهي اليوم اقل من المعتاد، ولا تستطيع ان تلبي حجم هذا القطاع».



وقال ان «الاجتماع كان جيدا ووضعنا الايجابيات والسلبيات وستتابع اللجنة عمل الاستكشاف والتنقيب لاحقا، وتراقب العملية عن كثب واي شائبة سنعالجها».