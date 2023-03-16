بحثت المدير العام لـ«كونا» د.فاطمة السالم مع سفير قطر لدى الكويت علي آل محمود أوجه العلاقات الأخوية الكويتية - القطرية وسبل تعزيزها لاسيما في المجال الاعلامي والآفاق الواعدة لمزيد من التعاون المثمر خصوصا بين وكالتي الأنباء في البلدين الشقيقين.



وأكدت د.السالم أهمية تبادل الرؤى والخبرات الإعلامية بين البلدين الشقيقين وصولا إلى تحقيق المكانة البارزة التي يستحقها الإعلام في الكويت وقطر في المحافل الإقليمية والدولية.



ولفتت الى حرص «كونا» على بذل كل جهد والعمل الدائم لتعزيز التعاون الإعلامي مع قطر من خلال مؤسساتها الإعلامية المختلفة وخصوصا وكالة الأنباء القطرية (قنا) وسط ما يجمع الوكالتين في البلدين الشقيقين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مثمر وبناء.



وأشارت د.السالم إلى تميز الكوادر الإعلامية الكويتية والقطرية بالكفاءة والخبرات العالية والتدريب الفائق ما من شأنه الارتقاء بالخطاب الإعلامي والقدرات الصحافية للجانبين.



من جانبه، أشاد السفير القطري بأهمية الدور الإعلامي الذي تؤديه «كونا» في ابراز متانة العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وتعاونهما المثمر في المجالات الاعلامية من خلال مواد اخبارية متخصصة ومتنوعة تعكس تلك العلاقات.



ونوه بما تتميز به «كونا» من مصداقية ورصانة في اداء رسالتها الاعلامية بكل حرية ومسؤولية معهودة في الصحافة الكويتية ككل والتي تتميز بالريادة على مختلف المستويات خليجيا وعربيا وعالميا خصوصا في ضوء التحديات التي تفرضها الثورة التقنية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد في العالم.



من جانب آخر، بحثت د.فاطمة السالم مع المدير العام لوكالة الأنباء العمانية (العمانية) إبراهيم العزري علاقات التعاون المثمر القائم بين الوكالتين وسبل تعزيزه نحو آفاق أوسع في ضوء عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجال الإعلامي.



وأعربت د.السالم لدى استقبالها العزري في مكتبها عن تقديرها وترحيبها بهذه الزيارة والتي تنطوي على أهمية خاصة لاسيما لناحية بحث سبل تبادل التجارب والخبرات المهنية بين الوكالتين اللتين تضمان العديد من الكوادر المتميزة.



وأكدت تسخير كل الإمكانات لتعزيز التعاون الثنائي بين الوكالتين اللتين تربطهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعمل مشترك «نحرص على الارتقاء به بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام حول العالم والثورة الرقمية ولاسيما في مجال الإعلام الإلكتروني أو ما يعرف بالإعلام الجديد».



وأشادت بالتعاون مع الوكالة العمانية وما يشهده من تطور دائم معربة عن الأمل في أن يكون هذا التعاون المشترك احد الروافد المهمة لتطوير الاعلام الخليجي خصوصا والعربي عموما.



من جهته، أعرب العزري عن سعادته بزيارة (كونا) في ضوء ما يجمعها مع (العمانية) من التعاون المشترك الزاخر وما يتميز به البلدان من علاقات اخوية ضاربة جذورها في التاريخ وتتوسع لتشمل مختلف المجالات.



وأشاد العزري بالرسالة الإعلامية التي تؤديها (كونا) وخطابها المسؤول والمهني والمصداقية والدقة في نقل المعلومة وعملها الحثيث بما يبرز الجانب الحضاري الذي تتميز به الكويت ودورها الرائد اقليميا ودوليا.