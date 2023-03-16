أسامة أبو السعود



في إطار جهود وزارة الأوقاف لتذليل أي عقبات أمام ضيوف الرحمن وصولا إلى أفضل الخدمات المقدمة لهم، عقد وفد الوزارة اجتماعا تنسيقيا مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية للكشف على المباني السكنية.



وكان الوفد برئاسة مدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين ومسؤولي إدارة شؤون الحج والعمرة، وحضره من جانب شركة مطوفي حجاج الدول العربية رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر صالح جمال وأعضاء مجلس الإدارة، وتخلله طرح العديد من المواضيع التي تهم الحجاج، وأبرزها شرائح الخدمات المقدمة لحجاج الكويت في المشاعر المقدسة ومناقشة مواقع الحملات في عرفات ومزدلفة واستمرار التنسيق بين الجانبين في المجالات التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.