أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) ومنصة غوغل للتعليم Google for Education على استمرار شراكتهما الهادفة للارتقاء بأدوات التعليم الإلكترونية في الكويت، بعد نجاح تعاونهما عام 2022. ونظمت إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في أكتوبر الماضي دورة تدريبية معتمدة من منصة غوغل العالمية، وامتدت لـ 4 أيام، وشارك فيها ما يزيد عن 80 من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، وعدد من أساتذة الجامعات من القطاعين العام والخاص. وشملت الدورة تعريف المشاركين بمجموعة واسعة من الأدوات التعليمية الإلكترونية لمساعدة المعلم على تعزيز المهارات اللازمة والمشاركة الفعالة لطلابه داخل الفصل. ومن المزمع أن توفر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) في إطار برنامج التعاون لعام 2023 بالشراكة مع غوغل للتعليم 3 دورات تدريبية معتمدة للمعلمين والتربويين في الكويت، وتغطي هذه الدورات 3 مستويات هي: تدريب المعلم المعتمد الأساسي والمتقدم ومستوى المدرب.



وقالت مديرة برنامج تعليم العلوم والرياضيات في«KFAS» د.أبرار الموسى: إن المؤسسة تتطلع للتعاون مع غوغل للتعليم مرة أخرى هذا العام للمساعدة على الارتقاء بجودة التعليم في الكويت، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة من أجل إعداد المعلمين نحو التحول الرقمي في الكويت تماشيا مع استراتيجية المؤسسة في إرساء ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية من أجل كويت مستدامة.ودعت د.الموسى المعلمين والمعلمات الكويتيين إلى التسجيل في الدورات التدريبية عن طريق موقع المؤسسة (www.kfas.org.kw) ومتابعة أنشطتها التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن جهته، أعرب مدير الخدمات والتدريب في غوغل للتعليم في أكاديمية Learn IT Academy جيثرو ماكدونالد عن سعادته لمواصلة الشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمساعدة على دفع عجلة التعليم في الكويت قدما.