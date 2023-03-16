انطلاقا من شراكتها الإستراتيجية مع قسم العلاقات العامة في جامعة الكويت، عقدت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، حلقة حوارية مع طلاب الجامعة وبحضور عدد من الخريجين في «ديوانية stc» داخل الجامعة، وذلك ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية لشركة stc. وركزت الحلقة الحوارية على عدد من الموضوعات الرئيسية التي تهمهم بما فيها سبل دعم الشباب وتعزيز قطاع التعليم في الكويت.



وتم تنظيم الحلقة التي عقدت في «ديوانية stc»، بالتعاون مع قسم العلاقات العامة بالجامعة، بمشاركة د.هبة المسلم وبحضور أساتذة قسم الاعلام وطلاب الجامعة وعدد من خريجي الاعلام الذين حققوا بصمة لهم في سوق العمل مثل الاعلاميين عبدالمطلب نذر، وعبدالرحمن الخميس، وعبدالله دشتي، والذين تحدثوا عن الرحلة التي مروا بها طوال حياتهم.



وانطلاقا من دورهم كمؤثرين في المشهد الإعلامي في الكويت، تبادل المتحدثون نصائحهم وخبراتهم والجوانب التحفيزية التي مكنتهم من تحقيق أهدافهم ومتابعة أحلامهم.