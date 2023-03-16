أعلنت «طلبات» منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في الكويت والمنطقة توقيع اتفاقية مع منصة Give، وهي شركة غير ربحية تهدف إلى تحسين عملية التبرع الإلكتروني للجمعيات الخيرية في الكويت، لحملتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك لإعالة ومساعدة الأسر المحتاجة في الكويت. وفي الحفل، وقّع الاتفاقية بدر الغانم المدير الإداري لطلبات ـ الكويت بحضور مؤسس شركة «Give» غير الربحية الشيخة شيماء الصباح، وتدعم الاتفاقية 3 حملات رئيسية وهي السلة الرمضانية، إفطار الصائم وكسوة العيد وبدأت من 14 مارس الجاري حتى آخر يوم من شهر رمضان المبارك.



وستبدأ «طلبات» و«Give» بإطلاق حملة «السلة الرمضانية» والتي ستتيح لمستخدمي تطبيق طلبات المساهمة في الحملة للتبرع للأسر المحتاجة داخل الكويت وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر وستنتهي بتاريخ 20 مارس. واعتبارا من أول يوم رمضان وحتى العشرين من رمضان يمكن لمستخدمي «طلبات» المساهمة بالتبرع لمجموعة من الحملات المخصصة لإفطار الصائم داخل الكويت على منصة Give، كما يمكنهم التبرع لمشروع «كسوة العيد» للأسر المتعففة داخل الكويت وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في أول أيام العشر الأواخر من رمضان المبارك. وقال بدر الغانم: «هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا لنشاطنا المجتمعي وتطبيقا لإستراتيجيتنا بتسخير منصتنا والتكنولوجيا التي نملكها للمساهمة الايجابية في المجتمع وذلك من خلال شركائنا في منصة Give وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ولن تدخر «طلبات» جهدا في المساهمة المجتمعية بشكل عام في إعالة الأسر المحتاجة في الكويت بشكل خاص».



وقالت الشيخة شيماء الصباح: «تغمرنا السعادة للتعاون مع شركة طلبات، وللسنة الثالثة على التوالي ونقدر اهتمامها بالمساهمة الايجابية في المجتمع ودعمهم لنا وتمكين المجتمع ومستخدمي منصتهم من التبرع بكل شفافية ومد يد العون للمجتمع الكويتي».