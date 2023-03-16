أعلن بنك وربة عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع نادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST»، وتأتي هذه الشراكة انسجاما مع برنامج «وربة» في المسؤولية الاجتماعية والتي أكد عليها البنك بتكثيف تركيزه على دعم فئة الشباب من مختلف المراحل العمرية خلال هذا العام، حيث سيرعي البنك كافة الأنشطة التي ينظمها نادي العلاقات العامة في حرم الجامعة، كما سيتواجد فريق عمل «وربة» لدعم فعاليات وأنشطة الشباب على جميع الأصعدة، وتحفيز إبداعاتهم وقدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.



وصرح مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري قائلا «نظرا للنجاح الذي حققه بنك وربة بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لرعاية كافة أعمال نادي العلاقات العامة، وتبعا للأصداء الإيجابية التي لمسناها من قبل الطلاب الذين شكل لهم هذا الدعم حافزا كبيرا للابتكار والقيام بالمزيد من الأنشطة سواء العلمية أو التثقيفية أو الترفيهية، ارتأى بنك وربة أهمية تمديد هذه الشراكة بحيث يكون عضوا فاعلا في جعل التجربة الأكاديمية للطلاب مثرية أكثر على جميع الأصعدة»، علما أن الرعاية مستمرة لمدة عام يتم من خلالها مشاركة بنك وربة في الأنشطة التي يقيمها النادي للطلبة.