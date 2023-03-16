صاحب العلامة أنتج الساعة الأكثر تعقيداً في العالم والتي تضم 36 تعقيداً تم بناؤها من 1483 مكوناً



حنان عبد المعبود



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «كيو ايت هورولوجي» فاضل دشتي عن افتتاح المتجر الرئيسي الجديد لماركة فرانك مولر، أحد رواد صناعة الساعات الفاخرة منذ عام 1983، في مجمع الصالحية.



وذكر دشتي في تصريح له على هامش حفل الافتتاح الذي حضره حشد كبير من العملاء والمهتمين بالساعات الفريدة من نوعها «أن المتجر يعد أول وجهة للبيع بصورة شخصية بعد الحصول على الوكالة، تم ابتكار تصميم المحل بطريقة فخمة تضمن للعملاء تجربة تسوق فريدة مشابهة لأي بوتيك فرانك مولر في العالم. وأفاد بأن مفهوم التصميم المتميز لمتاجر فرانك مولر الرائدة حول العالم، ينعكس حتى آخر التفاصيل في التصميم الداخلي اضافة الى لوحة الألوان الغنية والمواد المنسوجة وعرض المنتجات، حيث أصبحت وجهة تمكن العملاء من تجربة جمال وجودة وحرفية مجموعات فرانك مولر بطريقة فاخرة حقا.



كما أوضح دشتي «ان تجربة التسوق في البوتيك لا تقتصر على شراء الساعات فحسب بل هي أوقات سعيدة تتم مشاركتها والاستمتاع بها مع الأصدقاء وهذا ما نطمح إليه دائما».



فرانك مولر



وعن فرانك مولر ايرول باليان المدير الإقليمي للشرق الأوسط لصاحب العلامة قال: كان فرانك مولر يتعامل مع إبداعاته في عالم الساعات منذ عام 1983. وقد سعى دائما، بصفته صانع ساعات محترفا من بلدة لا شو دو فون السويسرية، إلى إنتاج ساعات لا مثيل لها، وبذلك نجح في إضفاء نسمة من الهواء النقي على صناعة الساعات مع تكريم تقاليد «صناعة الساعات الراقية».



كما اكتسب فرانك مولر سمعته باعتباره «سيد التعقيدات» كما يطلق عليه، لأنهم أنتجوا ساعة اليد الأكثر تعقيدا في العالم. تعرف هذه الساعة الرائعة باسم ايترنيتاس ميجا، وتضم 36 تعقيدا تم بناؤها من إجمالي 1483 مكونا.



ومثل جميع ساعات فرانك مولر تم تطوير وصناعة جميع الإبتكارات في مصنعهم، كما تشهد مجموعة ساعات «كريزي آورز» على براعة مولر حيث تتصف بالتميز والتصميم غير التقليدي، تظهر أرقام الساعات متناثرة حول مينا الساعة دون ترتيب محدد ومع ذلك، بفضل آلية متطورة يقفز عقرب الساعات دائما إلى الرقم الصحيح ويعرض الوقت بدقة.