وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بشأن عقد دراسة وتحليل الأسس المالية الحالية والمقترحة لتعديل مرسوم التحاسب، ونص على ما يلي:



استعانت وزارة النفط بالبيت الاستشاري الدولي BCG (Boston Consultancy Group) للمساعدة في دراسة وتحليل الأسس المالية الحالية والمقترحة لتعديل مرسوم التحاسب مع المستشار الخارجي، وتزويد وزارة النفط بتقرير دوري عن سير عمل المشروع ومدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذه وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل المستشار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية كاملة من العقد المبرم بين الطرفين.



2- صورة ضوئية من جميع محاضر الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة.



3- صورة ضوئية من التقارير الدورية المقدمة من الجهات ذات الصلة.



4- صورة ضوئية من التقرير النهائي للجهات ذات الصلة.