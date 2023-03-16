أعلن رئيس لجنة العرائض والشكاوى حمدان العازمي عن تقديم مشروع «صوتك مسموع وحقك محفوظ» بهدف وضع آلية جديدة لتقديم الشكاوى والعرائض تعالج صعوبات الطريقة الحالية المتبعة لتقديم الشكوى.



وأوضح العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه استنادا إلى المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تخول اللجنة بتشريع القوانين وإصدار قرارات، فقد قرر تقديم المشروع لمعالجة القصور في وصول صوت المواطن المظلوم والمتضرر من سوء إدارة الجهات الحكومية من خلال تغيير النهج القديم والبيروقراطية المتبعة في تلقي الشكاوى والتي تعيق المواطن الكويتي في وصول صوته إلى بيت الأمة.



واستعرض العازمي تصورا شاملا للمشروع وآليات تضمن نجاحه في خدمة ما يصل إلى مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف مواطن من خلال دخول البرنامج الالكتروني المخصص للمشروع من نوافذ السوشيال ميديا والأونلاين والواتساب وخدمة الرسائل والفاكسات والاتصال المباشر أو الزيارة إلى مجلس الأمة.



وأوضح أن البرنامج يمكن المواطن من إرسال اقتراحاته أو تقديم مظلمته إلى اللجنة من خلال وسيلة من الوسائل المذكورة، على أن يقوم الفريق المسؤول عن البرنامج باستقبالها وتسلم المستندات ومراسلة جهات الدولة واستيفاء كل الإجراءات التي تضمن حق المواطنين، فضلا عن تقديم إحصائيات عن المنجز من شكاوى المواطنين وجوانب القصور في جهات الدولة.



وقال العازمي إن «مشروع صوتك مسموع وحقك محفوظ سيعدل اعوجاج الإدارة الحكومية وينتصر للمواطن (مصدر السلطات)، متمنيا أن تكون النافذة علامة صادقة وجهدا مميزا في خدمة المواطنين باستيعاب جميع الاقتراحات والشكاوى وتمريرها إلى الجهات المعنية وعرضها بطريقة تليق بالصورة التي أسست لأجله اللجنة».



وبين أن فريق عمل المشروع سينقسم إلى ثلاثة أقسام تبدأ باستقبال الشكاوى والاقتراحات من المواطنين (رسالة/ إيميل/ تطبيق..) ومن ثم تجميعها وإرسالها إلى قسم الفرز والإرسال والذي يقوم بفرز الطلبات على حسب (شكوى/ اقتراح)، وإرسالها إلى الجهات المختصة والمعنية، ومن ثم يقوم بتقديم تقرير بما قد تم إرساله للجهات المعنية إلى القسم الأخير من هذا الفريق، وهو فريق المتابعة، الذي يقوم بمتابعة حالة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، والتأكد من وجود رقم للطلب المرسل وأن مقدم الطلب لديه رقم المتابعة، ثم إرسال الحالة النهائية للطلب.



وذكر العازمي أن شروط تقديم الشكوى من خلال التطبيق الالكتروني تتضمن أن يكون كويتي الجنسية، تعبئة جميع البيانات المطلوبة، تحميل صور أو مستندات واضحة من خلال التطبيق مثال (صورة جواز - بطاقة مدنية .. إلخ)، وأن تكون الشكوى خالية من العبارات غير اللائقة، ومقدمة من قبل الشخص نفسه لضمان التواصل معه في حال المتابعة.



وأشار إلى أن المشروع يتضمن إصدار تقارير دورية (أسبوعيا/ شهريا) ويتضمن ما قام به الفريق خلال فترة هذا التقرير من حيث عدد الشكاوى التي تم حلها، والتي لم يتم حلها، والشكاوى قيد العمل والشكاوى المردودة لعدم مطابقة الشروط.



ولفت إلى أن المشروع يتيح للجنة التعرف على أرقام وإحصائيات تفصيلية بعدد الشكاوى التي تم توجيهها إلى جهة أو مؤسسة معينة، متمنيا نجاح المشروع في التسهيل على المواطن والمساهمة بفاعلية في وصول صوته إلى الجهات المعنية في وزارات الدولة ومؤسساتها.