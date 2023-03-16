وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن استقطاع 1% من أرباحها السنوية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونص على ما يلي:



في يناير الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا يلزم به الشركات المساهمة بأن تضمن في ميزانيتها نسبة 1% من أرباحها السنوية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتستقطع وتورد للمؤسسة سنويا، وذلك اعتبارا من أول يناير 2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بحجم الأموال المرسلة خلال السنوات العشر الماضية من صافي أرباح الشركات المساهمة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



2- ما آلية استقطاع الأرباح من الشركات المساهمة؟



وهل تشترط وزارة التجارة والصناعة على الشركات الحصول على براءة ذمة من تسديد حصتها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟



3- ما أوجه الرقابة التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة على ميزانية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنويا؟