مبارك التنيب



اســتمراراً لجــــهود وزارة الداخلية في مداهمة مصانع الخمـــور المحلـــية، قام رجال مديرية أمن الأحمدي يوم أمس بإغــلاق أحد أكــبر مصــانع الخمور فــي منطقة الفحيحيل، حيث جرى تــوقيف 5 آسيويين جار إحالتهم إلى الإبعاد الإداري والتحفظ علــى نحو 400 برمـــيل معــــبأة بالخمور وكمية كبيرة من الــقناني الـــجاهزة للـــترويج، على أن يتم إتلاف المضـبوطات.



وكانت معلومات وردت إلى رجال الأمن عن استغلال بيت بالكامل في تصنيع الخمور، وعليه تم عمل التحريات ومداهمة المنزل عقب التأكد من استغلاله في مصنع الخمور.