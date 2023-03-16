المستثمرون يترقبون تطورات البنوك الأميركية واجتماع «الفيدرالي» الأربعاء المقبل لحسم الفائدة

64.5 مليون دينار السيولة المتدفقة للسوق أمس.. 93.6% منها استحوذت عليها أسهم السوق الأول



شريف حمدي



استعادت بورصة الكويت توازنها في جلسة تعاملات امس، على وقع عمليات شراء مكثفة استهدفت اسهم السوق الأول بشكل لافت، وخاصة الأسهم البنكية في مقدمتها «بيتك» و«بوبيان» و«الوطني»، إضافة إلى اسهم بقطاعات اخرى مثل «زين» و«اجيليتي».



وبدا جليا ان هناك محافظ وصناديق استثمارية كثفت من عمليات الشراء امس للاستفادة من التراجعات الكبيرة في الأسعار في جلسة الثلاثاء الماضي التي تعرضت فيها بورصة الكويت كسائر أسواق المنطقة والعالم لتراجعات في ظل التوسع في البيع خاصة على مستوى الأفراد.



ويترقب اوساط المتعاملين موقف البنوك الأميركية الصغيرة من حالات التعثر التي تعرضت لها 3 بنوك خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن القرار الذي سيتخذه الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الاربعاء المقبل الموافق 22 مارس الجاري بشأن رفع الفائدة.



وحققت بورصة الكويت مكاسب امس على وقع عمليات الشراء، بلغت 347 مليون دينار بنسبة 0.8% لتعوض جزءا من خسائر الثلاثاء التي تجاوزت 1.2 مليار دينار، ليصل إجمالي القيمة بعد نهاية جلسة امس 45.325 مليار دينار ارتفاعا من 44.978 مليار دينار في جلسة أول من امس.



فيما تراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 19.8% بمحصلة 64.5 مليون دينار مقارنة بـ 84.3 مليون دينار اول من امس، واستحوذت اسهم السوق الأول على 93.6% من إجمالي السيولة، مما يوضح ان اغلب تعاملات السوق تركزت حول السوق الأول.



وحظي سهم «بيتك» بالنصيب الأكبر من السيولة المتدفقة إلى السوق بواقع 33.9 مليون دينار تشكل 52.5% من إجمالي السيولة، وكان السهم ايضا الاكثر تداولا في جلسة امس بـ 40.5 مليون سهم.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% بمكاسب 72 نقطة ليصل إلى 7899 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% بارتفاع 4.5 نقطة ليصل إلى 5370 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% بمكاسب 54.1 نقطة ليصل إلى 7077 نقطة.



وجاء ارتفاع مؤشرات السوق بشكل جماعي بدعم من 9 قطاعات تصدرها التكنولوجيا بـ 4.5%، لترتفع اسهم 74 شركة، مقابل تراجع اسهم 35 شركة، واستقرت اسهم 13 شركة، فيما لم يجر التداول على اسهم 30 شركة.