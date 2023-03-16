

بلغ منتخب العراق نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما بفوزه امس على اليابان بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الإضافي، على ستاد جار في طشقند.



ويلتقي العراق في النهائي المقرر السبت الفائز من أوزبكستان المضيفة وكوريا الجنوبية.



تقدم العراق عبر علي جاسم (12)، لكن اليابان أدركت التعادل في وقت متأخر بواسطة تاكاكورا ايناغا (83). وعاد العراق للتقدم من جديد عبر محمد جميل (103)، قبل أن تعادل اليابان مرة ثانية عن طريق ناوكي كوماتا (118)، ثم ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب العراقي 5-4.



وكان العراق حل وصيفا في مجموعته بـ 4 نقاط وراء أوزبكستان (7)، بعد فوزه على إندونيسيا 2-0 وخسارته أمام أوزبكستان 0-1 ثم تعادله مع سورية 1-1.



وفي ربع النهائي، تغلب على إيران 1-0.



يشار إلى أن المنتخبات الـ 4 الأولى في البطولة، أي أوزبكستان وكوريا الجنوبية والعراق واليابان، تأهلت إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2023 في إندونيسيا.



وانطلقت البطولة القارية في 1959، وتقام راهنا مرة كل سنتين، وقد شهدت تتويج كوريا الجنوبية 12 مرة (رقم قياسي)، فيما يحمل العراق اللقب 5 مرات آخرها في 2000.