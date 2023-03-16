

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن مواعيد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي للنسخة الـ 51 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 2023، حيث تفتتح المنافسات يوم 8 أبريل المقبل، بلقاء يجمع بين العربي ومعيذر- درجة ثانية، على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وفي اليوم التالي يلعب الغرافة مع الشحانية- درجة ثانية، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وفي 10 أبريل يلتقي الدحيل مع السيلية على ملعب نادي السد، وتختتم المنافسات يوم 11 أبريل بلقاء السد وأم صلال على ستاد نادي الدحيل.



هذا، وتلقى فريق كرة السلة بنادي السد القطري خسارة جديدة في بطولة «سوبر ليغ» أندية غرب آسيا لكرة السلة «WASL»، أمام ضيفه النصر السعودي بنتيجة (86-84)، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بصالة نادي الغرافة، في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الثانية).



وبهذه النتيجة، تراجع فريق السد إلى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط، فيما قفز النصر السعودي إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الكويت صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ليتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، واحتل فريق المنامة البحريني المركز الثاني برصيد 8 نقاط.



وينص نظام البطولة على أن تقسم الفرق بحسب المنطقة، حيث تضم منطقة الخليج مجموعتين، وغرب آسيا مجموعتين، وشرق آسيا مجموعة، وأستراليا مجموعة.



وبذلك، تعقدت أمور السد في التأهل إلى المرحلة الثانية، حيث يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث المباريات التأهيلية، ويخرج صاحب المركز الرابع من المنافسة، بينما تأهل فريق الكويت متصدر المجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي.



ومن المقرر أن يتأهل الفريقان الفائزان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغربي آسيا «WASL» وكأس آسيا للأندية البطلة 2023، والتي يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA».



ويختتم فريق السد دور المجموعات عندما يحل ضيفا على المنامة البحريني في 21 مايو المقبل.