

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء، اعتماد 12 مجموعة من 4 منتخبات في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسيضم للمرة الأولى 48 منتخبا، وذلك على هامش الجمعية العمومية الـ 73 في كيغالي عاصمة رواندا.



وكان «فيفا» رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 إلى 48 وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 إلى 104.



واعتبر «فيفا» أن هذا النظام الجديد «يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الأقل، كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة».



وبحسب النظام الجديد، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ 32، كما أن رباعي نصف النهائي سيخوض 8 مباريات بدلا من 7، كما حصل في النسخة الأخيرة.



وكان «فيفا» قد تصور سابقا أن نسخة 2026، ستشهد توزيعا للمنتخبات على 16 مجموعة تضم كل منها 3، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقا.



وتم اعتماد موعد المباراة النهائية لنسخة 2026 في 19 يوليو على أن يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 مايو.