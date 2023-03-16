

أعلنت كامكو إنفست عن خططها لنقل مكاتبها في المملكة العربية السعودية إلى مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، الوجهة الرئيسية للأعمال ونمط الحياة المميز في المملكة ببنيته التحتية الحديثة والرقمية.



ويقع المقر الجديد للشركة في كافد في برج يبلغ ارتفاعه 300 متر صممته شركة التصميم والهندسة المعمارية العالمية «جينسلر».

ويتميز البرج بواديه العمودي الذي يوفر ممرا يربط بين جميع المستأجرين، بالإضافة إلى مساحات خضراء في قلب البرج، ويعد هذا المبنى ثاني أطول برج في كافد ومسجلا للحصول على شهادة LEED.



وتدير «كامكو إنفست» أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 13.8 مليار دولار. وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية، تشمل خدمات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

كما تعد الشركة واحدة من كبرى المؤسسات المستقلة لإدارة الأصول في المملكة، حيث تقدر الأصول المدارة بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي والتي تديرها الشركة نيابة عن قائمة مرموقة من العملاء، من بينهم أفراد من ذوي الملاءة ومكاتب عائلية ومؤسسات.

ويتميز كافد بموقعه الفريد في قلب العاصمة الرياض، ويوفر نحو 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، ومرافق عالمية المستوى وخيارات سكنية فاخرة، والتي تم تصميمها جميعا لتقديم أسلوب حياة مميز يحول طريقة السكن والعمل والتعلم والترفيه.

ويعد كافد انعكاسا للطموحات الاقتصادية للمملكة، وتمتلكه وتديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، جوتام ساشيتال: ارتفع الاستثمار الأجنبي عالميا بأكثر من 75% في عام 2021، وشهدت المملكة وحدها زيادة في الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 3 أضعاف في العام نفسه.

والآن هو الوقت الأنسب لتفعيل دور شركات الاستثمار، لاسيما الشركات التي لديها حضور في الاقتصادات الواعدة مثل المملكة العربية السعودية.

ويسعدنا أن تشاركنا «كامكو إنفست»، هذه الرؤية، ونرحب بها إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركات العالمية التي اختارت كافد مقرا لها في المملكة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كامكو إنفست» وعضو مجلس إدارة «كامكو إنفست - السعودية»، فيصل منصور صرخوه: تعتبر المملكة العربية السعودية من الأسواق الأساسية لـ «كامكو إنفست» التي تعمل في المملكة منذ أكثر من 10 سنوات، فبالإضافة إلى عملائنا في المملكة، نجحنا في استقطاب عملاء إقليميين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا المركز المالي الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا لتعزيز تواجدنا وتوسيع عروضنا في السوق المحلية.