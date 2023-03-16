كشفت وكالة «بلومبيرغ»، أن شركة «أبل» الأميركية ستؤخر صرف مكافآت لقطاعات من الموظفين في إطار خطة تقليص نفقات.



وحققت شركات التكنولوجيا الكبرى أداء سيئا، حيث سجلت شركة «أبل» تراجعا في الأرباح خلال الربع الأخير من 2022.



وأظهرت النتائج الفصلية لشركة «أبل» تراجع الإيرادات بأكبر وتيرة فصلية منذ عام 2016 نتيجة تراجع مبيعات «آيفون» و«ماك».



وسجلت المبيعات تراجعا بنسبة 5% إلى 117 مليار دولار في وقت كانت التوقعات تشير إلى تسجيل مبيعات بـ 121 مليار دولار.



وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.88 دولار، مقابل توقعات كانت تشير الى تسجيل 1.94 دولار. وهذه هي المرة الأولى التي تأتي أرباح «أبل» أقل من التوقعات منذ 7 سنوات.