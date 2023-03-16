صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين السفير مايكل راتني سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.



وقال الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الرياض في تغريدة على «تويتر» امس «نتطلع إلى الترحيب به في الرياض».



ووفق ما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية على موقعها الإلكتروني، كان راتني يشغل سابقا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وإسرائيل وفلسطين، وما بين عامي 2015 و2017، كان مبعوثا خاصا للولايات المتحدة لسورية، وبين عامي 2012 و2015، شغل راتني منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس. وحتى عام 2012، شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية الأميركية، حيث أشرف على شبكة من المراكز الإعلامية العالمية المسؤولة عن مشاركة وسائل الإعلام بلغة أجنبية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.



وقبل ذلك، شغل منصب المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، ومنذ انضمامه إلى السلك الديبلوماسي في عام 1990، شغل راتني منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في الدوحة، إضافة إلى جولات في: مكسيكو سيتي، وبغداد، وبيروت، والدار البيضاء، وبريدجتاون، وواشنطن العاصمة.



وأشارت «عكاظ» إلى أن السفير راتني من ولاية ماساتشوستس، حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن، والماجستير من جامعة جورج واشنطن، ويجيد التحدث باللغتين العربية والفرنسية.