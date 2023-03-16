توقفت الشرطة الباكستانية امس عن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في منزله في لاهور بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره، أسفرت عن إصابة العشرات من رجال الشرطة والمواطنين.



وقال فؤاد شودري، مساعد رئيس الوزراء السابق، إن المحكمة العليا في لاهور أمرت السلطات بإيقاف العملية وبعدم اعتقال خان حتى صباح اليوم.



واندلعت اشتباكات بين أنصار خان وعناصر الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وتعرضوا للرشق بالحجارة من الحشود الغاضبة.



وبحسب «فرانس برس» وشهود عيان كانوا بالقرب من منزل خان في ضاحية زمان بارك الفخمة في لاهور انسحبت قوات الأمن التي انتشرت عدة ساعات بعد أن أخلت حواجز ونقاط تفتيش.



وكتب حزب خان «حركة الإنصاف» على حسابه على تويتر «تصدى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان».



كما أظهر مقطع فيديو نشره الحزب خان وهو يحيي عشرات الأشخاص داخل حديقة منزله في حين احتفل أنصاره في الخارج بانسحاب الشرطة.



وصرح خان الذي يحظى بشعبية كبيرة ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر «سبب (هذا الإجراء) ليس لأنني انتهكت قانونا. يريدونني قابعا في السجن حتى لا أتمكن من المشاركة في الانتخابات». وأضاف رئيس الوزراء السابق «هذا الاعتقال بالقوة لا علاقة له بدولة القانون»، منددا بـ «شريعة الغاب».



وأدان خان «الطريقة التي تهاجم بها الشرطة شعبنا غير المسبوقة». وقال: «من الواضح أن طلب التوقيف لم يكن سوى مسرحية لأن الهدف الحقيقي هو الخطف والقتل».



وفي وقت سابق، نشر خان مقطع فيديو يظهره جالسا وراء مكتب زين بقنابل غاز مسيل للدموع مستعملة مع علمي باكستان وحزبه في الخلفية. وقال: «سيستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد شعبنا والقيام بأشياء أخرى من هذا القبيل، لكن عليكم أن تعرفوا أنه لا سبب لفعل ذلك».



أما وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب فقالت إن الشرطة والقوات شبه العسكرية لم تكن مسلحة وكانوا يمارسون أقصى درجات ضبط النفس، رغم أن بعضهم كان يحمل أسلحة.