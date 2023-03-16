قال مسؤول سعودي إن أصعب القضايا في المحادثات التي رعتها الصين بين المملكة وإيران وأسفرت عن الإعلان عن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين كانت قضايا اليمن والإعلام ودور الصين.



وأضاف المسؤول السعودي لوكالة «رويترز»، طالبا عدم ذكر اسمه أمس، ان الاتفاق النووي الإيراني لم يكن على مائدة البحث في محادثات بكين.



وشدد على أن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران لا يعني أنهما حليفان.



وأوضح ان الصين لها نفوذ على إيران وإذا لم يتم الالتزام من جانب طهران بالاتفاق الموقع مع المملكة في بكين فستجد إيران صعوبة في تفسير ذلك.



ولفت المسؤول السعودي إلى أن الصين في موقع فريد لأن علاقات استثنائية تربطها بكل من ايران والسعودية.