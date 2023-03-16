بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية امس الانتقال الكلي لعدد من الوحدات والإدارات المركزية لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليبدأ العمل رسميا من المقر الجديد. من جانبها، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انتقال نحو 14 وحدة وإدارة مركزية من قطاعات الوزارة للعمل رسميا من مقر الوزارة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.



وأوضحت السعيد أن مقر الوزارة بالحي الحكومي يضم التجهيزات كافة لبدء العمل وسيره بشكل طبيعي، موضحة أن الفترة السابقة شهدت جهدا كبيرا من القائمين على توفير كل التجهيزات الفنية والأمنية لاستقبال العاملين المنتقلين.



يشار إلى أن الإدارات والوحدات التي بدأت بالانتقال تضم الإدارة العامة للشؤون القانونية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي، وحدة التنمية المستدامة، وحدة تكافؤ الفرص، وحدة النمذجة والتنبؤات، وحدة متابعة البرامج والأداء، وحدة سياسات سوق العمل، مشروع رواد 2030، وحدة حقوق الإنسان، وحدة الاستثمار وإدارة الأصول، الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي مع متابعة العمل في المقر الحالي، مشروع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.