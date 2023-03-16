أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وسورية تتطور باستمرار وحجم التبادل التجاري بينهما ازداد.



جاء ذلك، في ظل تكثيف الكرملين جهوده لتحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق.



وأشار بوتين خلال استقباله الرئيس بشار الأسد، في الكرملين أمس إلى أنه بفضل الجهود المشتركة، تم تحقيق نتائج مهمة فيما وصفه بـ «مكافحة الإرهاب في سورية»، معتبرا أن هذا يجعل من الممكن استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الداخلي.



وقال: «سعيد برؤيتكم في موسكو وأشكركم على تلبية هذه الدعوة ونحن على اتصال دائم ونشهد تطورا كبيرا في العلاقات بين بلدينا».



وأضاف: «الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تسببت بتفاقم معاناته. ونحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة».



من جانبه، قال الأسد: «سعيد جدا بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع ولكن التغيرات الدولية خلال العام الماضي تتطلب منا أن نلتقي لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة»، متوقعا «نتائج اقتصادية ملموسة» للزيارة.



وأضاف: «نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال، وخصوصا وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال».



وتابع: «مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية -الروسية المشتركة، وزيارتي ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات».



ولفت الرئيس الأسد إلى أن زيارته إلى موسكو هي الأولى بعد الحرب في أوكرانيا، مجددا دعم سورية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، مشددا على ضرورة إعادة التوازن إلى العالم، وإلا فسيتجه إلى الانفجار والدمار.



وكانت آخر مرة التقى فيها بوتين والأسد في سبتمبر 2021، عندما زار الرئيس السوري موسكو أيضا.



ومن شأن المساعدة على ترميم العلاقات بين تركيا وسورية أن تمنح الكرملين فرصة لتعزيز نفوذه الديبلوماسي في ظل العزلة المتزايدة التي تعاني منها موسكو في الغرب بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.



واستبق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاجتماع بالقول إن «العلاقات الثنائية السورية -الروسية ستحتل الأولوية» خلال المحادثات، مضيفا «سيتم بالتأكيد التطرق إلى العلاقات التركية -السورية بطريقة أو بأخرى».