

ما مقدار البروتين الذي تحتاجه لبناء العضلات؟



يعتمد مقدار البروتين الذي تحتاجه لبناء العضلات في الغالب على وزن الجسم ومستويات النشاط، ونظرا لأن وزن الجسم يميل إلى أن يكون العامل الأكثر أهمية، فعادة ما يتم تقديم التوصيات بغرام من البروتين لكل رطل أو كيلوغرام من وزن الجسم.



ومع ذلك، لا يتفق العلماء على كمية البروتين الكافية. وبالنسبة للرياضيين، تنصح الكلية الأميركية للطب الرياضي بتناول 1.2-1.4 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم للحفاظ على كتلة العضلات والتعافي من التدريب. والتوصيات الصادرة عن الجمعية الدولية للتغذية الرياضية - تصل إلى 2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام. ووفقا لتحليل تلوي نشر في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن تناول أكثر من 1.6 غرام من البروتين/ كيلوغرام لن يوفر أي فوائد أخرى.



جدير بالذكر أنه عندما يتعلق الأمر بتناول البروتين لبناء العضلات، فقد تكون الجودة لا تقل أهمية عن الكمية. وتتكون جزيئات البروتين من 20 نوعا من الأحماض الأمينية المختلفة، تسعة منها ضرورية، ما يعني أن أجسامنا لا تستطيع إنتاجها. ولتنمية ألياف عضلية جديدة، يجب أن تكون كل هذه الأحماض الأمينية موجودة بكميات كافية.



وتعتبر الأطعمة الحيوانية مصادر بروتين كاملة لأنها تحتوي على ما يكفي من جميع الأحماض الأمينية. لكن لا داعي لتناول اللحوم للحصول على البروتين. وإذا تم التخطيط للوجبات الغذائية النباتية بعناية، فيمكن أن توفر نفس النتائج، وفقا لمجلة Nutrients. كما تم اقتراح أن الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAAs) مثل الليوسين والفالين والأيزولوسين يمكن أن تكون أكثر فاعلية في بناء العضلات من غيرها.



ما سبب أهمية البروتين؟ يلعب البروتين أدوارا متعددة في الجسم. إنه بلا شك اللبنة الأساسية - تحتوي كل خلية على شكل من أشكال هذه المغذيات الحيوية. وهو مكون أساسي من أنسجة العضلات والعظام والغضاريف وخلايا الدم الحمراء والجلد. والبروتين ضروري أيضا لإنتاج الإنزيمات التي تساعد في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. ومن دون هذه المغذيات الكبيرة المهمة، قد تواجه أيضا مشاكل في المناعة وتوازن الهرمونات والتئام الجروح.



المصدر: «لايف ساينس»