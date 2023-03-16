

القاهرة - محمد صلاح



حسمت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجدل المثار حول اختفائها وانفصالها مجددا عن زوجها حسام حبيب، وتم الإعلان رسميا عن تعيين مدير أعمال جديد لها، كما أصدرت بيانا رسميا هددت فيه بملاحقة كل من ينشر شائعات عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد حبيب في تصريحات له أن شيرين لم تقم أصلا بمتابعته على «إنستغرام» حتى تقوم بإلغاء المتابعة، لافتا إلى تركيزها حاليا على الانتهاء من تسجيل عدة أغنيات لطرحها عقب انتهاء شهر رمضان.



وأصدرت شيرين، المختفية عن الأنظار منذ شهر كامل، بيانا رسميا أكدت فيه أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي، علما أن مدير أعمالها القديم هو من أطلق نبأ اختفائها بعد إعلان فشله في التواصل معها، وقال البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، ودعت شركة روتانا إلى تسلمه».



وتابع البيان: «وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم، وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير».