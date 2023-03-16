

بيروت - بولين فاضل



أعربت الفنانة ماغي بوغصن عن سعادتها لتصدر اسمها واسم مسلسل «للموت 3» الذي ستخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، «ترند» منصات التواصل الاجتماعي لعدة أيام متواصلة، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، رسالة قالت من خلالها «كتير مبسوطة بكل الأصداء.. للموت 3 واسمي ترند من 10 أيام لليوم، وهيدا الشي بيكبر القلب وبيفرح، كله بفضلكن وبفضل دعمكن ومحبتكن وحماسكن للعمل، فعلا الفنان والجمهور شراكة بكل شي، وانتوا اللي بتوصلوا مجهودنا بهالشكل، شكرا ع كل شي وبحبكن».



ومنذ أيام طرحت ماغي «البرومو» التشويقي لمسلسل «للموت 3»، وذلك عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» ومن خلال البرومو جاءت الجمل التي رددتها ماغي تهديدا ووعيدا تجاه شخص لم يتضح من البرومو من هو؟ وعلقت قائلة: «البرومو الأول لشخصية سحر في للموت 3».



ويضم المسلسل عددا من النجوم منهم: دانييلا رحمة، ورد الخال، دوجا حجازي وآخرين، والعمل من تأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان.