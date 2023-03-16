

مبارك الخالدي



أعلن الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأولمبي عن تحديد يوم بعد غد السبت موعدا لمغادرة الأزرق متوجها إلى قطر للمشاركة في الدورة الدولية الودية لمنتخبات تحت 23 سنة والتي ستقام خلال الفترة من 22 حتى 29 الجاري بمشاركة 10 منتخبات.



وتأتي الدورة في إطار استعدادات المنتخبات لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في الدوحة سبتمبر المقبل.



وفي إطار آخر، أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب قائمة اللاعبين الخاصة بالتجمع الحالي تحضيرا لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث دشن الأزرق تدريباته مساء امس على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي. وضمت القائمة اللاعبين: جاسم العنزي وراشد المطيري وعبدالرحمن المطيري واحمد خورشيد وجاسم شموه وطلال المطرود وعبدالله الأيوب وعبدالله فارس وعبدالوهاب الأقرع وأحمد بودي وجاسم مطر وعبدالعزيز عابدين وفاضل الصراف وناصر العباسي وراشد بن علي وثامر المطيري ومنتصر عبدالسلام وثامر الصليلي وخالد ايمن وخالد العثمان وسعود الكندري وعبدالله الصراف وعبدالله اليعقوب ومحمد عبدالله ومحمد سالم وبندر نواف وعيد طلال وعلي القطان ومحمد يوسف وعبدالوهاب دعيج ومحمد الرندي.