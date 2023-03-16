

يعقوب العوضي



واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الكويت مشواره بنجاح في بطولة غرب آسيا الأولى والمقامة في الأردن، وذلك بعد فوزه على شباب الحسين الأردني بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي، وجاءت الأشواط كالآتي: (26-24، 20-25، 21-25، 25-15، 15-7).

ويعتبر الكويت مع الريان القطري الفريقين الوحيدين اللذين لم يتلقيا أي خسارة في البطولة، وينتظر العميد الفائز من مباراة دار كليب الإماراتي وعمان العماني لملاقاته في نصف النهائي.

إلى ذلك، تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مقر اتحاد الكرة الطائرة مباراتين اليوم ضمن افتتاح منافسات بطولة كأس الاتحاد، حيث سيلتقي في الـ 5:00 الشباب مع برقان، فيما سيواجه الجهراء التضامن في الـ 7:00.