

لن تكون المهمة سهلة لأرسنال الإنجليزي لعبور سبورتينغ البرتغالي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لشبونة، لكن المدرب الإسباني ميكل أرتيتا يؤكد أنه لن يتهاون أوروبيا على حساب حصد لقب «البريمييرليغ» للمرة الأولى منذ 19 عاما.



ويحتل رجال أرتيتا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن مان سيتي صاحب المركز الثاني، مع بقاء 11 مرحلة حتى نهاية الموسم.



وقد يعزز الإقصاء من «يوروبا ليغ» آمال أرسنال بالحفاظ على الصدارة في سباق اللقب، إذ يمنحه ذلك مزيدا من التعافي والوقت للاستعداد.



وعلى الجهة الأخرى، لا يزال مدرب سبورتينغ روبن أموريم متفائلا حيال إمكانية إقصاء أرسنال، رغم أن فريقه فشل في الحفاظ على تقدمه ذهابا.



وقال أموريم إن «التعادل يبقي الأمور مفتوحة، كنت لأكون أكثر تفاؤلا لو فزنا 2-1 أو 3-1، لكننا نعتقد الآن أنه من الممكن التأهل».



في المقابل، يسعى مان يونايتد إلى الإبقاء على مساره التصاعدي في مرحلة التعافي من الخسارة المذلة أمام ليفربول في الدوري



(0-7) الأسبوع الماضي، وسيكون قادرا على حسم مواجهة الإياب على ريال بيتيس الإسباني، بعدما فاز عليه ذهابا 4-1.



في الدور نفسه، لا يزال يتعين على يوفنتوس الإيطالي مضاعفة مجهوده، عندما يسافر إلى فرايبورغ في ألمانيا للدفاع عن تقدمه 1-0 في مباراة الذهاب.



في المقابل، قد يخوض إشبيلية الإسباني الفائز باللقب ست مرات قياسية معركة هبوط في «الليغا»، لكنه دائما ما يمثل تهديدا في المراحل الإقصائية من الدوري الأوروبي، وسيواجه فنربخشة التركي في إسطنبول متسلحا بهدفين نظيفين ذهابا.



ومثله روما الإيطالي، الذي يسعى إلى حسم التأهل بعدما فاز على ريال سوسييداد 2-0 الأسبوع الماضي.