

القاهرة - سامي عبدالفتاح



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح أمس إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكان الأبيض قد أنعش آماله في التأهل إلى دور الـ 8 بعد فوزه على الترجي التونسي 3-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ4 نقاط.



من جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة فريق القطن الكاميروني غدا بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات، وقد استكملت بعثة الأهلي فور وصولها الكاميرون الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا، تجنبا لحدوث أي عدوى.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من امس على هامش اجتماعات كونغرس «فيفا» في العاصمة الرواندية (كيجال)، نظام منافسات كأس العالم للأندية الجديد، بدءا من نسخة 2025 التي تشهد مشاركة 32 فريقا. وأشار إلى أن البطولة ستقام كل 4 سنوات، بدءا من نسخة يونيو 2025.