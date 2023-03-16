

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول، الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، بعد انسحاب خصمه البريطاني جاك درايبر مصابا من المجموعة الثانية.



وكان ألكاراس متقدما 6-2 و2-0 عندما انسحب درايبر بسبب الإصابة بعد 46 دقيقة على بداية المباراة، علما أن الإسباني الشاب بمقدوره استعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بحال تتويجه بلقب الماسترز الثالث في مسيرته.



وقال ألكاراس بعد الفوز: «ليست الطريقة التي أرغب فيها بالفوز في مباراة، لا يمكنني سوى أن أتمنى تعافيه بسرعة».



وكان ألكاراس (19 عاما) أصبح العام الماضي أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، بتتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز.



لكن إصابة في بطنه أبعدته عن بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن مطلع السنة، ليتراجع خلف الأسطورة ديوكوفيتش الغائب بدوره عن إنديان ويلز، لمنعه من دخول الولايات المتحدة بسبب عدم تلقيحه اللقاح المضاد لكوفيد-19. ولدى السيدات، أظهرت إيغا شفيونتيك، الأولى عالميا، وجها محاربا أمام البريطانية إيما رادوكانو (77) التي سبقتها بالتتويج في بطولة الولايات المتحدة عام 2021، فتغلبت عليها 6-3 و6-1 في ساعة و24 دقيقة.