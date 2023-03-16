

هادي العنزي



تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ 5 للدور الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة «الممتاز»، حيث يلعب في الأولى كاظمة بلا خسارة وبرصيد 6 نقاط، مع نظيره الصليبخات (4 نقاط) في الـ 5:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما تجمع المواجهة الثانية بين القرين (5 نقاط) والجهراء (5 نقاط) في الـ 7:15 مساء على ذات الصالة.



ويبدو «البرتقالي» الأقرب للظفر بالفوز وعبور «سلة» الصليبخات، لمواصلة انتصاراته، ولزيادة متاعب الصليبخات الذي لم يستطع تسجيل أي فوز في مبارياته الـ 4 الماضية، بعدما خسرها من الكويت، والقرين، والقادسية، والجهراء تواليا، فيما ستكون المباراة الثانية متكافئة بدرجة كبيرة، ويأمل كلا الفريقين في الفوز لمزاحمة الفرق التي تحتل صدارة الترتيب.



إلى ذلك، تغلب الشباب على العربي 79-64 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ضمن منافسات القسم الأول لدوري الدرجة الأولى، ليرفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، فيما وصل رصيد الأخضر إلى 4 نقاط.



وفي مباراة ثانية، تغلب النصر على نظيره اليرموك 102-70، ليحصد «العنابي» النقطة الـ 6، فيما وصل اليرموك إلى النقطة الرابعة.