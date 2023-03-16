

ساد البلاد أمس الأربعاء طقس غير مستقر وهطلت أمطار رعدية شديدة الغزارة في بعض المناطق مع رياح نشطة مثيرة للغبار.



وقال مراقب التنبؤات الجوية بـ«الأرصاد الجوية» عبدالعزيز القراوي ان البلاد تأثرت بامتداد منخفض سطحي متزامن مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا أدى إلى طقس غير مستقر ازدادت شدته ليلا.



وأضاف ان السحب المنخفضة والمتوسطة تكاثرت وتخللتها سحب ركامية وأمطار رعدية غزيرة أحيانا على بعض المناطق مع رياح جنوبية شرقية تحولت إلى شمالية غربية نشطة السرعة تصل الى اكثر من 70 كيلومترا في الساعة مثيرة للأتربة.



وأوضح الجراوي ان الرؤية الأفقية كانت أقل من 1000 متر على بعض المناطق وارتفعت الامواج البحرية الى أكثر من 7 أقدام، وبدا التحسن التدريجي من منتصف الليل مع تقدم مرتفع جوي وفرص لتشكل الضباب على بعض المناطق. وقد تم رصد سقوط بردي في مناطق منها المطلاع، كما كانت الجهراء شاهدة على امطار غزيرة تسببت في تجمع المياه في بعض الطرق، حيث حددت وزارة الداخلية الطرقات التي تأثرت بالأمطارفي المحافظة وهي، بحسب بيان لـ«الداخلية»:



شارع عبدالله بن جدعان في منطقة الجهراء، مدخل مجمع سليل الجهراء من طريق الدائري السادس، طريق السالمي كيلو 5 مقابل إسطبلات الجهراء، الطريق المقابل لمديرية أمن محافظة الجهراء، وتقاطع طريق الجهراء مع طريق الدائري السادس باتجاه مدينة الكويت.