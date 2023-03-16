سجل سعر الذهب أمس ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق السورية، متجاوزا حاجز 400 ألف ليرة للغرام الواحد، متأثرا بارتفاع سعره العالمي، في ظل انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 18 مبلغا قدره 358 ألف ليرة سورية، و417 ألف ليرة سورية للغرام من عيار 21، قبل ان ينخفض مجددا الى 411 الف ليرة، وذلك بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص بأسعار العملات والصرف والذهب.

وأوضح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن «الارتفاع غير المسبوق لسعر الذهب محليا يعود إلى الارتفاع الكبير لسعر الأونصة الذهبية عالميا».

واعتبر أن «الإقبال على شراء الذهب عالميا من قبل الشركات وأصحاب رؤوس الأموال نتيجة الإعلان عن إفلاس عدة بنوك في الولايات المتحدة الأميركية تسبب في رفع سعر الذهب نتيجة زيادة الطلب لكونه الملاذ الآمن في ظل المخاطر البنكية الحالية».

وقال جزماتي إن «الذهب المحلي لا يمكن تسعيره من دون الرجوع إلى التسعيرة العالمية لأنها هي التي تحدد التبادلات التجارية، فالذهب الذي يتم إدخاله من بيروت أو دبي إلى السوق المحلي يتم شراؤه وفق التسعيرة العالمية، وبالتالي فهو يؤثر بالسعر المحلي، علما أن سعر الصرف المحلي مستقر وهو العامل الثاني في آلية تسعير الذهب».