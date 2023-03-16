استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.306 في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.30 في المئة لمستوى 0.325 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.65 في المئة لمستوى 0.370 دينار والفرنك السويسري بنسبة 1.72 في المئة لمستوى 0.329 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.