مريم بندق

أعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، أن مجلس الجامعات الحكومية الذي يرأسه وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني سيحدد قريبا نسب قبول الطلبة في جامعة عبدالله السالم .

و قالت المصادر إن المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الذي ترأسه أ. د . موضي الحمود يتداول حاليا في المعايير الأكاديمية المطلوبة لالتحاق الطلبة بكليات الجامعة ، كاشفة عن أنه لا توجد امتحانات قدرات للطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها .

وأوضحت أن الالتحاق بالجامعة المصنفة بأنها من الجيل الرابع سيتم بعد إخضاع الطلبة إلى مجموعة من الاختبارات بمتطلبات عالمية مختلفة تماما عن اختبار القدرات، وستكون مثل اختباري ال SAT و TOEFL، واستدركت قائلة : سيكون منها اختباران لقياس مستوى الطلبة في مهارتي اللغة الإنجليزية والرياضيات اللتين يشترط اجتيازهما حصول الطالب على الموافقة للالتحاق بالجامعة ، وسيتم الإعلان عن الاختبارات ومتطلبات القبول قريبا بعد انجاز المجلس التأسيسي لها .

واختتمت بقولها إن الجامعة حكومية والدراسة مجانية وتهدف إلى سد متطلبات سوق العمل من تخصصات ذات نوعية معينة.