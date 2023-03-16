الأنصاري لـ"الأنباء": مراقبة الأسعار في الأسواق خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام..وإجراءات قانونية في حال وجود أي ارتفاع مصطنع

عاطف رمضان

قام فريق رصد الأسعار لشهر رمضان المبارك في ادارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، بجولة مكثّفة على عدد من الأنشطة التجارية في شارع الجملة بمنطقة الشويخ .

وقال رئيس الفريق مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، في تصريح لـ "الأنباء"، ان فريق المفتشين رصد الأسعار في محلات التمور والاسواق المركزية ومحلات اللحوم وغيرها وذلك تزامنا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك .

وأضاف الأنصاري أن فريق المفتشين أخذ تعهدات من أصحاب المحلات والأسواق بالإلتزام بالأسعار التي تم تدوينها ، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي ارتفاع مصطنع في الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

واشار الانصاري الى ان فريق رصد الأسعار قام بعمله بناء عن قرار صدر من الوزارة بتشكيل الفريق ليقوم بعمله لفترة شهرين وان الفريق مستمر في رصد الاسواق خلال الشهر الفضيل.

وأكد الأنصاري أن المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يقومون بمراقبة الاسواق على مدار العام، لافتا إلى أن من مهام الفريق رصد السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك تحسبا من ارتفاعها.

وأوضح الأنصاري أن لدى الوزارة نظرة استباقية لمتابعة السلع الاساسية من خلال توجيهات قياديي الوزارة .

وأشار إلى أن لدى الوزارة برنامج يحوي أسعار السلع لمنتجات 67 جمعية تعاونية و8 اسواق مركزية كبرى، حيث يمتلك المفتشين فواتير يتم مطابقتها ومعاينتها وفي حال وجود اي ارتفاع مصطنع للاسعار سيكون هناك تنسيق مع ادارة الرقابة التجارية بالوزارة لاعداد محضر ضبط وتحويل الشركة او الجهة المخالفة الى النيابة التجارية.