إنجاز نسبة فعلية إيجابية متقدمة أكثر للمشروع بلغت 68.% مقارنة بالنسبة المتقدمة المخطط لها

مريم بندق

أعلن جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد إستكمال أعمال مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية .

وحسب الڤيديو تم إنجاز نسبة فعلية إيجابية متقدمة أكثر للمشروع بلغت 68.% مقارنة بالنسبة المتقدمة المخطط لها بعد مباشرة العمل بالمشروع في 30 يونيو 2022، موضحا أن تاريخ الإنجاز التعاقدي حدد في 26 ديسمبر العام 2023، ومع جهود رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد في الإشراف بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في يناير2023 (31.38% ) بنسبة إنجاز متقدمة بلغت 68.% مقارنة بنسبة الانجاز المخطط له «المتقدم» أيضا والتي وضعت لشهر يناير 2023 وكانت 30.70% وتضمن الڤيديو أن مشروع المدينة الصناعية في منطقة الشدادية التي تقع في الجنوب الغربي من البلاد، يعتبر أولى المدن الصناعية في الكويت والتي تهدف إلى سد احتياجات المستثمرين لإقامة مشاريعهم وتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي وتوفير الأساس لتطوير منطقة صناعية حديثة مزودة بأحدث التقنيات، وينقسم المشروع إلى عدة قطاعات، قطاع الصناعات الكيميائية والغذائية والصناعات المتنوعة.

ويحتوي على حديقة تكنولوجية ومجموعة من الخدمات المتنوعة، منها مركز الإطفاء، العيادة الطبية، مركز الأمن، المكاتب الإدارية، محطة الوقود، وأخرى لخدمة الشاحنات.

ويشتمل على 51 من الطرق الداخلية ونظام البنية التحتية وعدة أنظمة، منها أنظمة صرف مياه الامطار والصرف الصحي والصناعي ومحطة معالجة رئيسية ونظام المياه العذبة ونظام مكافحة اطفاء الحرائق ومحطة كهرباء رئيسية وغيرها فرعية وشبكة الإنارة، بالاضافة إلى الزراعة التجميلية وشبكات الري.

وفيما يلي الفيديو التوضيحي بالتفصيل: