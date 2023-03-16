محمد الجلاهمة

قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد صباح أمس الأربعاء بزيارة لعدد من المباني قيد الإنشاء في مدينة صباح السالم الجامعية مع عدد من قيادات قطاع الوقاية وشملت الزيارة كلا من مشروع كلية الحقوق ومشروع كلية الشريعة ومركز التحكم.

وتأتي هذة الزيارة ضمن إستراتيجية قوة الإطفاء العام في مجال متابعة المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى والتعاون والتنسيق مع قطاعات الدولة للتأكد من استيفاء المنشآت لشروط السلامة والوقاية من الحريق من أجل تحقيق حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحريق.