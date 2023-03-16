التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال زيارته الكويت، يرافقه السيدة نورا جنبلاط، وأمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبوالحسن وأمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، الجالية اللبنانية في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية المستشار أحمد عرفة، والقنصل باسل عويدات، وممثل دار الفتوى د.صلاح الدين أركادان، وممثل مشيخة العقل الشيخ نسيب قانصو، والممثل الاقتصادي شادي ضاهر، ورئيسة لجنة السيدات باسمة بوحمدان وأعضاء مجلس رجال الأعمال.

وتحدث جنبلاط أمام أبناء الجالية، موجها الشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحكومة الكويت وشعبها والمؤسسات فيها لوقوفها الى جانب لبنان في مختلف الظروف واحتضان اللبنانيين.

وقال جنبلاط: «أتيت في نهار لعب دورا في التاريخ، 14 آذار، أحيانا الطموحات تكون كبيرة، ثم تصطدم بوقائع ما تسمى المحاور الدولية، ولكن نستطيع أن نتفق أن في 14 آذار، وخلافا لتوقعات السفراء، اجتمع غالب الشعب اللبناني، وقال كفى لهيمنة النظام السوري».

وتابع: «صحيح أنه كان ثمة فريق من اللبنانيين على المقلب الآخر، لكنهم من أهلنا، كل له رأيه، وبعد يوم، ستكون ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، كان نهارا كبيرا، لكن معمدا بالدم، دم كمال جنبلاط والأبرياء في الجبل الذين لم يرتكبوا أي شيء».

وإذ لفت إلى أننا «اجتزنا الأمر بعد عشرات السنوات في مصالحة الجبل برعاية البطريرك نصرالله صفير، وهو إنجاز كبير»، شدد على وجوب أن «نستمر فيه ونذكر أن ما من أحد في البلد يلغي الآخر»، مجددا دعوته إلى الحوار.

وأضاف: «أزور الكويت في ظل زلزال كبير في المنطقة، «ضربة معلم» إن صح التعبير، قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والخليج طبعا، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحا المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروبا في العراق وسورية ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جدا مهمة».

وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، شدد على أن «علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا، وقد يأتي الانفراج الإقليمي، وننطلق من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقيا من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح».