أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوة أمنية قتلت شخصا تسلل من لبنان ونفذ تفجيرا بعبوة ناسفة جنوب حيفا صباح الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن التحقيق الأولي يظهر أنه «تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا».

وذكر الجيش في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة، أنه «يتم فحص مدى تورط «حزب الله» في التفجير».

وقال: «إن منفذ تفجير اللغم الكبير عند مفترق مجدو قرب مدينة حيفا، هو شخص تسلل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي، واحتجز جثته».

وأوضح البيان أن «قوات الأمن قامت بتحييد الذي نفذ العملية بالقرب من مفرق مجيدو»، وأضاف أنه «مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة، حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة».

وأوضح أنه «أثناء عمليات التمشيط وإغلاق الطرق، تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعرة (التي تقع عند الحدود الشمالية)، حيث شكل المسلح الذي كان بداخلها خطرا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله» على حد قول البيان.

وذكر أن «القوات عثرت بحوزة المتسلل اللبناني على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام، وأغراض إضافية»، لم تحددها.



ووفق البيان «تشير التقديرات إلى أن تحييده حال دون وقوع هجوم آخر».