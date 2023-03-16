أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد جاهزية المسجد الكبير لاستقبال جمهور المصلين خلال صلاتي التراويح والقيام في ليالي رمضان المبارك.



وقال الماجد عقب جولة تفقدية قام بها إلى المسجد الكبير ان وزارة الأوقاف حرصت على إعادة افتتاح المسجد الكبير واستقبال جمهور المصلين خلال ليالي رمضان المبارك بعد توقف بسبب جائحة كورونا وأعمال الصيانة.



وأشاد الماجد بالخطة التي وضعتها إدارة المسجد الكبير لاستقبال المصلين في الليالي المباركة.



وقال ان ما رأيته يثلج الصدر ويبين حرص الوزارة على نجاح اكتمال الاستعدادات لاستقبال المصلين الذين اعتادوا على الصلاة في المسجد الكبير خلال شهر رمضان المبارك.



وأشار الماجد إلى ان وزارة الأوقاف، كما خطة العمل لديها، تحرص في كل عام على استقطاب أصحاب الأصوات المتميزة من مختلف القراء سواء كان من داخل الكويت أو خارجها، وذلك بهدف توفير أجواء مناسبة تمكن المصلين من أداء صلواتهم بخشوع وسكينة.



وفي ختام الجولة، شكر الماجد وزارات ومؤسسات الدولة التي ستساهم في تنظيم هذه الليالي المباركة سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام أو البلدية أو الطوارئ الطبية او الهيئة العامة للشباب، وكذلك المتطوعون لمشاركتهم في الإعداد والتنظيم والترتيب لهذه الليالي المباركة.