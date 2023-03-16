دارين العلي

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف م.مطلق العتيبي عن توقيع الوزارة مؤخرا عقدا مع الشركة الصينية «تيبيا» لتوريد وتمديد كيبلات ارضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة الـ «XLPE» مع ملحقاتها لتغذية منطقة جنوب عبدالله المبارك السكنية ومناطق أخرى.

وبارك العتيبي للأهالي بدء المشروع والعمل فيه لإيصال التيار إلى مختلف القطع في المنطقة، متوقعا أن يتم انجازه في سبتمبر المقبل، داعيا أهالي المنطقة إلى التعاون لتسهيل اجراءات تمديد الكيبلات والحفاظ على سلامتها.

وقال إنه من خلال ذلك العقد سيتم ربط عدد 4 محطات تحويل رئيسية جديدة داخل المنطقة بالشبكة الكهربائية من محطة غرب عبدالله المبارك «Z» ويبلغ اجمالي اطوال الكيبلات المتوقع توريدها لتغذية المشروع (147.6) كم جهد 132 ك ف.