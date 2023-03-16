التقى في الرياض أمس، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، مع نائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وشملت محادثاتهما التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.

وبحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة «أوپيك+» الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، حيث أكدا التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته «أوپيك+»، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة «أوپيك+»، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.