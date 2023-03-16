عبدالكريم العبدالله



دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي اليوم التوعوي الثاني الذي نظمه مستشفى الأميري في سوق المباركية.



وشدد وزير الصحة د.أحمد العوضي على أهمية التوعية الصحية، واصفا اياها أحد مقومات الرعاية الصحية الأولية والخطوة الأولى نحو تثقيف الفرد والمجتمع بأمورهم الصحية والقضاء على الاعتقادات والمفاهيم الخاطئة وأنماط السلوك الصحي التي يمكن أن تتم ممارستها خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك والتي قد تؤدي الى أضرار صحية.



وأكد أهمية اقامة الأيام التوعوية واشراك المجتمع وتفاعله مع تلك الفعاليات بهدف تعزيز الوعي الصحي وتحفيز العمل الوطني لزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول القضايا والموضوعات التي تهمهم وتحثهم للحفاظ على صحتهم، معبرا عن تفاؤله بالتفاعل والحضور الكبير من أفراد المجتمع من أجل زيادة الوعي والتثقيف الصحي



وأكد د.العوضي دعمه التام لهذا التوجه والكثير من الانشطة والفعاليات بجميع مستشفيات الكويت لنرى الابتسامة على وجوه جميع المشاركين فضلا عن نزول الأطباء من المستشفيات وحرصهم على حضور اليوم التوعوي لمساندة ادارة المستشفى وجميع العاملين بها لنشر التوعية الصحية.



بدوره، قال رئيس قسم الباطنية في مستشفى الأميري د.وسام المهيني ان إدارة المستشفى حرصت هذا العام على تنظيم الفعالية بقلب العاصمة في سوق المباركية بهدف توعية المجتمع بالعادات الغذائية السليمة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث إن الفعالية ستساعد الجماهير على التعرف على العادات الغذائية السليمة وكيفية التعامل مع الامراض الباطنية المختلفة والعلاجات الخاصة بها خلال شهر رمضان من خلال وجود الأطباء والمتخصصين للإجابة علي الاستفسارات كافة.



وبين ان اليوم التوعوي ضم نحو 20 جناحا متنوعا من الأقسام المختلفة بالمستشفى من الباطنية والأطفال والعناية المركزة والصيدلة والتغذية والعلاج الطبيعي وغيرها للاجابة على استفسارات الجمهور، منوها إلى توفير فحوصات مجانية للجمهور لقياس السكري والضغط والكوليسترول، مشددا على أهمية اليوم في إلقاء الضوء على العديد من الأمراض الباطنية الشائعة وكيفية الوقاية منها والنصائح الخاصة بالمرضى أثناء الصيام.