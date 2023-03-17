نشر الجيش الأميركي مقطع فيديو مصورا لحادثة تحطم طائرة مسيرة اميركية بواسطة مقاتلة روسية، في وقت يخوض البلدان سباقا للوصول الى حطامها الذي استقر في جوف البحر الأسود، ويواصلان تبادل الاتهامات بشأن الحادثة



وتظهر لقطات الفيديو طائرة مقاتلة روسية تقوم بإفراغ الوقود بينما تقترب من الطائرة الأميركية من دون طيار، ثم تحلق على مسافة قريبة جدا منها.



وفي اقتراب ثان منها، أفرغت الطائرة الروسية، وهي من طراز «سو 27-»، الوقود مرة أخرى ثم اصطدمت بالطائرة «الدرون»، بحسب ما قاله مركز القيادة الأوروبي الأميركي.



ومع ذلك، يعتبر التصادم بين الطائرتين غير واضح في مقطع الفيديو. وبحسب الولايات المتحدة، فقد توقفت الكاميرا لحوالي دقيقة. وبعد ذلك، يمكن في الفيديو رؤية مروحة الطائرة دون طيار بعد أن تلفت جزئيا.



وصعدت روسيا لهجتها تجاه الولايات المتحدة وحذرتها من إعلان الحرب على «أكبر قوة نووية»،



ونقلت قناة «الجزيرة» عن السفير الروسي أناتولي أنتونوف قوله في تغريدة على «تويتر» إن استهداف أي طائرة روسية في الأجواء الدولية يعد إعلان حرب على أكبر قوة نووية في العالم، في إشارة إلى بلاده.



وأضاف أنتونوف أن أي نزاع مسلح بين روسيا والولايات المتحدة سيكون مختلفا جذريا عما وصفها بالحرب بالوكالة التي تشن عن بعد على روسيا في أوكرانيا.



وبعد اعلان مسؤولين روس نية موسكو استخراج حطام الطائرة، نقلت شبكة «سي ان ان» الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن القوات الروسية وصلت إلى موقع تحطم الطائرة المسيرة الأميركية من طراز «MQ-9» ريبر في البحر الأسود، حيث تمتلك البحرية الروسية العديد من السفن في البحر الأسود، الأمر الذي وضعها في موقع متميز لانتشال «المسيرة». لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أكد مجددا أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات تجعل من «المستحيل» على روسيا الحصول على أي معلومات مفيدة من بقايا الطائرة من دون طيار.



وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي إن انتشال الحطام سيكون صعبا، مرجحا أن تكون تفتت وغرقت في مساحة مائية بعمق بين 1200 و1500 متر.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت تدابير احترازية لحماية المعلومات الحساسة في حال تمكنت روسيا من انتشال الحطام. وكانت التقارير تشير الى ان سقوطها على هذه الأعماق يجعل أي جهود لانتشالها صعبة للغاية، كما أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي سفن تابعة للبحرية في البحر الأسود، مما يضاعف التحديات في أي محاولة أميركية.



بدوره، أشار الناطق باسم «الپنتاغون» الجنرال بات رايدر إلى أن المسيرة كانت «غير قادرة على التحليق وخارج السيطرة لذا أنزلناها»، مضيفا أن حادث الاصطدام ألحق على الأرجح أضرارا بالطائرة الروسية التي قال إنها تمكنت من الهبوط بعد الحادثة.