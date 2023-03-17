قال رئيس الوحدة الإعلامية التابعة لقوات شرق ليبيا امس إن القوات عثرت على اليورانيوم الذي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه مفقود.



وأشار رئيس الوحدة الإعلامية في بيانه إلى العثور على 10 براميل من اليورانيوم المفقود قرب الحدود مع تشاد، إلا أن مقطع فيديو منفصلا أصدره أظهر عمالا يحصون 18 برميلا تم العثور عليها.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت عن اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا.



وجاء في تقرير أعده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي للدول الأعضاء أن مفتشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أجروها «أن عشر حاويات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركز اليورانيوم («الكعكة الصفراء») لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه».



وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق «إضافية» من أجل «تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا».



ورغم اعتبار «الكعكة الصفراء» مادة ذات مستوى منخفض من النشاط الإشعاعي، فإن «غياب المعلومات هذا قد يشكل خطرا إشعاعيا»، ويطرح «مخاوف من ناحية الأمن النووي»، وفق الوثيقة السرية بحسب وكالة فرانس برس.



وتوضح الوثيقة أن الموقع الذي لا تذكر اسمه «ليس تحت سيطرة الحكومة» المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في طرابلس.



وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع على أساس منتظم «من خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية والوصول المفتوح للمعلومات»، وأرادت في ضوء نتائج هذه التحليلات زيارته «رغم الوضع الأمني المقلق في المنطقة واللوجستيات المعقدة» للوصول إليها.