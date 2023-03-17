الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن 96% من زوار ومشجعي وجماهير بطولة كأس العالم قطر 2022، يريدون تكرار الزيارة إلى دولة قطر، مشيرا إلى أن المونديال كسر الصورة النمطية عن المنطقة وقدمت فيه قطر حسن الضيافة للمشجعين.



وقال الذوادي، في جلسة حوارية خلال منتدى الأمن العالمي المنعقد حاليا بالدوحة تحت شعار «إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون»: هناك مسح قمنا به أظهر أن 96% من زوار ومشجعي كأس العالم يرغبون في إعادة زيارة قطر والمنطقة، وهذا يؤكد أن البطولة غيرت الصورة النمطية عن المنطقة.



ولفت إلى أن الاحتفال بتنظيم كأس العالم لأول مرة في بلد عربي وما صاحبه من حسن الضيافة والاحتفالات والعروض الثقافية المختلفة أسهم في تقديم صورة رائعة عن المنطقة، لافتا إلى أن بعض المشجعين يرون أن الاحتفال بهذه البطولة هو بمنزلة احتفال بدول الجنوب أكثر من أي شيء آخر.



وتابع: إن بطولة كأس العالم قطر 2022 كحدث لها أثر كبير ولها أهداف بعيدة المدى، مشيرا إلى أن المنصات الرياضية تقدم فرصة للشعوب للتعايش والتقدير.



وأثنى الذوادي على فريق تنظيم كأس العالم قطر 2022 قائلا: لدينا فريق عمل محترف وعملنا بتفان وشغف لنقدم أفضل كأس عالم في كل الجوانب، كما اكتسبنا تجربة فريدة، وكنا طموحين لنقل المعرفة أو الخبرة إلى الفعاليات الكبيرة التي سوف تأتي في المستقبل، وما كسبناه سيفيدنا في تنظيم الأحداث المقبلة، كما يمكن أن نتقاسم التجربة مع دول أميركا وكندا والمكسيك التي ستنظم النسخة المقبلة من كأس العالم 2026. وتابع قائلا: هناك وفرة في التجارب والخبرات يمكن البناء عليها، ونسعى الى استضافة كأس آسيا في 2024 وفعاليات أخرى. ولدينا فريق بارع للغاية يتولى تحديد الفعاليات ونحاول أن نحسن من تجربتنا.



هذا، والصراع يتجدد في الدوري القطري لكرة القدم، عندما تنطلق منافسات الجولة الـ 17، اليوم، بإقامة 3 مباريات، حيث يستضيف الغرافة (السادس 23 نقطة) بملعبه ثاني بن جاسم، نظيره فريق أم صلال (الحادي عشر 13 نقطة) في الـ 5:00 مساء، وفي نفس التوقيت يلعب الشمال (التاسع 14 نقطة) مع السد (الثالث 29 نقطة) على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، والذي يحتضن لقاء العربي (الوصيف 34 نقطة) والسيلية (الأخير 9 نقاط) في الـ 7:45 مساء.



وتختتم الجولة غدا بثلاثة لقاءات أخرى، يحل الأهلي (السابع 21 نقطة) ضيفا ثقيلا على الوكرة (الخامس 24 نقطة) بملعبه على ستاد سعود بن عبدالرحمن في الـ5:00 مساء، وبنفس التوقيت يلعب المرخية (الثامن 18 نقطة) مع الريان (العاشر 13 نقطة) على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والذي يستضيف لقاء قويا يجمع بين قطر (الرابع 26 نقطة) والدحيل (المتصدر 36 نقطة) في الـ 7:45 مساء.