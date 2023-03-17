الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد القطري عن جدول ومواعيد مباريات البطولة الدولية الودية للمنتخبات الآسيوية تحت 23 سنة، التي تنطلق في الدوحة خلال الفترة من 22 حتى 28 الجاري، بمشاركة 10 منتخبات وهي: الكويت، قطر، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلند، فيتنام، قيرغيزستان، العراق، سلطنة عمان، والسعودية.



وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024» والتي ستقام في الدوحة سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يدشن «الأزرق» مشواره في البطولة بمواجهة قيرغيزستان، في الـ 10:45 مساء الأربعاء المقبل على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وفي اليوم نفسه تلتقي قطر مع نظيره الإماراتي في الـ 10 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والسعودية مع تايلند في الـ 8:30 مساء على ستاد النادي الأهلي، وسلطنة عمان مع كوريا الجنوبية في الـ 8:30 مساء على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، والذي يستضيف لقاء العراق وفيتنام في الـ 10:45 مساء.



وفي الجولة الثانية، يلعب «الأزرق» مع السعودية، في الـ 11:00 مساء 25 الجاري، على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والذي يستضيف لقاء العراق وكوريا الجنوبية في الـ 8:30 مساء، فيما تلعب قطر مع تايلند، في الـ 10:00 مساء على ستاد نادي الدحيل، والإمارات مع فيتنام في الـ 8:30 مساء على ملعب النادي الأهلي، والذي يستقبل لقاء سلطنة عمان مع قيرغيزستان في الـ 10:45 مساء.



هذا، وتقام البطولة على 3 جولات كل جولة تقام في يوم، إذ تشهد الجولة الأولى 5 مباريات ومثلها في الجولة الثانية، وبناء على نتائج الجولتين الأولى والثانية ستتحدد المراكز من 1 إلى 10 ولقاءات الجولة الثالثة والأخيرة لتحديد المراكز النهائية ستقام يوم 28 الجاري.



ومن المقرر أن تصل بعثة منتخبنا إلى الدوحة غد السبت حيث أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي تضم 24 لاعبا وهم: عبدالرحمن الفضلي، عمر المطيري، فهد العازمي، سلمان البوس، فيصل الشطي، عبدالله العنزي، حسين أشكاني، سلمان العوضي، بدر المطيري، يوسف الشمري، حسين كنكوني، طلال القيسي، عبدالعزيز ناجي، إبراهيم كميل، عبدالرحمن كميل، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالهادي العنزي، محمد الراشد، عبدالرحمن الديحاني، فهد الفضلي، خالد الفضلي، طلال الحجرف، وعثمان الدوسري.